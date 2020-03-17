17 марта 2020, 16:59
Эксперт рассказал, как не стать жертвой «киберкоронавируса»
Стали нередки случаи мошенничества в интернете в связи с пандемией коронавируса. Пользователям приходят письма от имени ВОЗ с просьбой перевести деньги на борьбу с коронавирусом. Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук рассказал, как не стать жертвой мошенников. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По его словам, в таких письмах содержатся ссылки, при переходе по которым могут быть похищены личные данные. Чтобы избежать этого — нужно просто не переходить по подозрительным ссылкам.
«Но следует помнить, что ВОЗ не рассылает сообщения персонально каждому человеку, у них нет такой возможности, и необходимости в этом тоже нет», — пояснил Ющук.