Эксперт рассказал, как не стать жертвой «киберкоронавируса»

По его словам, в таких письмах содержатся ссылки, при переходе по которым могут быть похищены личные данные. Чтобы избежать этого — нужно просто не переходить по подозрительным ссылкам.

«Но следует помнить, что ВОЗ не рассылает сообщения персонально каждому человеку, у них нет такой возможности, и необходимости в этом тоже нет», — пояснил Ющук.