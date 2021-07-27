Эксперт рассказал, как дать «вторую жизнь» смартфону

Срок службы современного смартфона составляет в среднем около трех-пяти лет. Однако это не значит, что по прошествии этого времени смартфон можно выбрасывать. Аналитик Эльдар Муртазин рассказал для радио Sputnik, что означает «срок годности» смартфона и как смартфон может прослужить до 30 лет.

Срок службы смартфона, который указывает производитель, означает только то, что по истечении этого срока разработчик перестанет поддерживать смартфон: выпускать обновления, поддерживать телефон комплектующими и запасными частями.

Но даже после того, как смартфон устарел, он может продолжать работать. Даже если вы купили новый смартфон, старый можно использовать как дополнительный гаджет.

«Смартфон можно использовать еще в качестве основы охранной системы или радионяни для ребенка. Такие устройства могут жить неограниченно долго. По сути, от розетки они могут работать и 20, и 30 лет. Производительность и скорость будут на уровне для решения конкретной задачи», — считает Муртазин.