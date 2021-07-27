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    27 июля 2021, 11:22

    Эксперт рассказал, как дать «вторую жизнь» смартфону

    Полина Гребенщикова

    Срок службы современного смартфона составляет в среднем около трех-пяти лет. Однако это не значит, что по прошествии этого времени смартфон можно выбрасывать. Аналитик Эльдар Муртазин рассказал для радио Sputnik, что означает «срок годности» смартфона и как смартфон может прослужить до 30 лет.

    Эксперт рассказал, как дать «вторую жизнь» смартфону

    Срок службы смартфона, который указывает производитель, означает только то, что по истечении этого срока разработчик перестанет поддерживать смартфон: выпускать обновления, поддерживать телефон комплектующими и запасными частями.

    Но даже после того, как смартфон устарел, он может продолжать работать. Даже если вы купили новый смартфон, старый можно использовать как дополнительный гаджет.

    «Смартфон можно использовать еще в качестве основы охранной системы или радионяни для ребенка. Такие устройства могут жить неограниченно долго. По сути, от розетки они могут работать и 20, и 30 лет. Производительность и скорость будут на уровне для решения конкретной задачи», — считает Муртазин.