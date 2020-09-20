Эксперт рассказал, имеются ли «черные списки» жертв у мошенников

У мошенников имеется база с номерами телефонов, которые они регулярно прозванивают. Однако «черных списков» людей, которым лучше не звонить, у них не существует, рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

В беседе с агентством «Прайм» Миронов порекомендовал придерживаться нескольких правил, чтобы как минимум одни и те же личности звонили абонентам как можно реже. В частности, адвокат отметил, что люди сами неосмотрительно оставляют свои данные то для оформления скидок в магазинах, то в социальных сетях. Кроме того, данные то и дело «утекают» из государственных или коммерческих организаций, отметил Миронов.

По его словам, неудивительно то, что фактически каждый человек в какой-то момент вступает в телефонное общение со злоумышленником, который, в свою очередь, пытается склонить гражданина под разными предлогами к нужным ему действиям или же к предоставлению данных о банковской карте, например.

Российское IT-следствие предложили создать для поимки мошенников и тех, кто распространяет фейковую информацию в Сети. Разработкой соответствующего законопроекта занимается член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Идею поддержали в Общественной палате России. Помимо прочего, было предложено открыть Федеральное агентство по кибербезопасности.