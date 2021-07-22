Эксперт рассказал, что нельзя делать с телефоном в жару

В аномальную жару страдают не только люди и животные, но и техника. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, как лучше пользоваться телефоном во время теплой погоды. Об этом сообщила «Газета.ru».

Специалист отметил, что для техники комфортной является такая погода, которая комфорта для человека. От завил, что хранить телефон на приборной панели автомобиля — не самое лучшее решение.

«Рекомендация одна и она очень простая: везде, где комфортно вам по температуре, будет комфортно и вашему устройству. Если вам не очень хорошо под прямыми солнечными лучами, где плюс сорок градусов, то и телефон оставлять на торпедо автомобиля тоже не стоит. Лучше носить его с собой в кармане или сумке, и ничего плохого с ним не будет», — рассказал Муртазин.

Эксперт предупредил, что жаркая погода негативно влияет на состояние батареи смартфона. По его словам, она может привести к износу. Кроме того, при перегреве телефон может столкнуться с понижением частоты процессора и отключением камер. Производительность телефона на жаре также понижается. Телефон не сможет включать требовательные игры, а также воспроизводит ролики в высоком разрешении.