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    22 июля 2021, 12:23

    Эксперт рассказал, что нельзя делать с телефоном в жару

    Арина Бобкова

    В аномальную жару страдают не только люди и животные, но и техника. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, как лучше пользоваться телефоном во время теплой погоды. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Эксперт рассказал, что нельзя делать с телефоном в жару

    Специалист отметил, что для техники комфортной является такая погода, которая комфорта для человека. От завил, что хранить телефон на приборной панели автомобиля — не самое лучшее решение.

    «Рекомендация одна и она очень простая: везде, где комфортно вам по температуре, будет комфортно и вашему устройству. Если вам не очень хорошо под прямыми солнечными лучами, где плюс сорок градусов, то и телефон оставлять на торпедо автомобиля тоже не стоит. Лучше носить его с собой в кармане или сумке, и ничего плохого с ним не будет», — рассказал Муртазин.

    Эксперт предупредил, что жаркая погода негативно влияет на состояние батареи смартфона. По его словам, она может привести к износу. Кроме того, при перегреве телефон может столкнуться с понижением частоты процессора и отключением камер. Производительность телефона на жаре также понижается. Телефон не сможет включать требовательные игры, а также воспроизводит ролики в высоком разрешении.