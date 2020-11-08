Эксперт рассказал, что делать с поломанным телефоном
По словам специалиста, не нужно пытаться ремонтировать гаджет самостоятельно, передает ИА Nation News. Но и сразу сдавать его в салон ремонта тоже не стоит. Если телефон завис, то нужно сначала попробовать его перезагрузить и проверить батарею.
После этого действия становится понятно, серьезная ли поломка у телефона. И если да, то нужно внимательно изучить сервисные центры города. Как отметил Рябинин, при поисках не надо обращать внимание на рекламу. Главное в таком деле — отзывы клиентов.
Кроме того, эксперт считает, что современные смартфоны не рассчитаны на использование больше трех лет. Первая проблема, которая появляется у гаджетов, — это падение емкости аккумулятора. Раньше батарею можно было просто заменить на новую, а сейчас надо обращаться в сервисный центр.