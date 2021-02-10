Эксперт рассказал, что делать, если данные карты попали в руки к мошенникам

Специалист по банковской безопасности Максим Костиков рассказал, что делать, если данные банковской карты уже попали к мошенникам. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Он уточнил, что чаще всего мошенники представляются сотрудниками банка и просят назвать эти данные.

«Важно помнить, что сотрудники банка при звонке никогда не запрашивают данную информацию, и если вы сомневаетесь в звонке, то сразу сбрасывайте и перезванивайте в банк», — уточнил Костиков.

Он добавил, что если данные карты уже были озвучены, то нужно ее сразу блокировать.

Еще бывают случаи, когда человек оставил данные карты где-то в интернете и ему пришло сообщение с кодом подтверждения перевода, который он не совершал. После этого мошенники тоже звонят и пытаются узнать эти цифры.

«В таком случае тоже нужно немедленно положить трубку, сообщить в банк о мошенничестве и заблокировать карточные данные», — рассказал эксперт.

Он заключил, что если данные никому не сообщались, то достаточно просто положить трубку и написать в банк о случае мошенничества.