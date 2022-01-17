Эксперт рассказал, чем может грозить сбой в работе браузера Safari

Серьезный сбой обнаружили в работе браузера Safari. Посторонние могут увидеть историю посещений пользователя. Независимый эксперт по IT-безопасности Дмитрий Борощук в беседе с радио Sputnik рассказал, чем это может быть опасно.

«Сама уязвимость заключается в том, что вредоносный сайт, открытый в браузере, может получить доступ к соседним вкладкам, которые в этот же момент открыты в этом же браузере. Здесь многое зависит от того, что будет открыто по соседству с зараженным сайтом», — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что злоумышленники таким образом не могут получить доступ к паролям и другим личным данным пользователя. Однако если хакеры соберут большой объем информации о человеке, то в дальнейшем они могут использовать ее против него.