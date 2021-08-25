Эксперт рассказал, чем опасны «китайские» зарядные шнуры

Некачественные зарядные шнуры и адаптеры для смартфона могут навредить устройству, поэтому на их покупке не стоит экономить. Таким мнением поделился руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Об этом сообщила «Газета.ru».

Специалист отметил, что «китайские» устройства обладают низким качеством сборки. Кабель может сломаться внутри шнура, что ведет к перегреву и, как следствие, плавлению и возгоранию проводов.

«Очень часто случается так, что при зарядке „родным“ зарядным устройством смартфон заряжается в течение 2-3 часов, а с помощью дешевого аналога — 4-6 часов», — рассказал эксперт.

Также некачественные провода могут спровоцировать нагрев аккумулятора смартфона. Из-за этого телефон может сломаться.

«Качественное зарядное устройство будет способствовать долгой и стабильной работе вашего смартфона», — заключил Деев.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением составить список специальных смартфонов для школьников. Он отметил, что дорогие устройства могут стать предметом зависти среди школьников.