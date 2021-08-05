Эксперт рассказал, чем кнопочные телефоны превосходят сенсорные

Несмотря на то, что технологии постоянно развиваются, кнопочные телефоны до сих пор остаются востребованными. Директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал о главных преимуществах кнопочных телефонов. Об этом сообщила «Газета.ru».

«С точки зрения безопасности можно сказать, что смартфон — это локальное устройство, которое имеет доступ к фотографиям и различному контенту, к банковским данным. А кнопочный телефон — это обыкновенная „звонилка“, не имеющая дополнительных возможностей и конфиденциальной информации о владельце», — рассказал специалист.

Кусков добавил также, что кнопочный телефон не нуждается в постоянной подзарядке. На одном заряде он способен работать несколько дней, в то время как смартфон необходимо подзаряжать дважды в день.

Он отметил, что в России кнопочные телефоны предпочитают 25% человек. Ими пользуются как и обычные люди, которые желают сэкономить на звонках, так и бизнес-компании, которые используют кнопочный телефон в рабочих целях.