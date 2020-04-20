Эксперт рассказал, чем хороши подводные лодки «Борей» и «Ясень»

«Это уникальная подводная лодка. Она малошумная, практически бесшумная. И которая может находиться в океане достаточно длительное время, не всплывая на поверхность», — пояснил эксперт.

Атомные ракетоносцы, входящие в проект «Борей», способны работать в любой точке планеты, имея неограниченную мореходность. Эти суда вооружены межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава».

Подлодка «Юрий Долгорукий», входящая в проект «Борей», имеет самый бесшумный среди всех подводных лодок гребной винт. По словам Литовкина, малошумность позволяет просто скрытно выполнять те или иные операции.

Подлодки проекта «Ясень» имеют большой арсенал ракет. На них установлены восемь универсальных вертикальных пусковых установок. В каждой из них по пять крылатых ракет «Калибр». В общей сложности субмарина способна нести 40 ракет.