Эксперт рассказал, чем грозит подключение автоплатежа
По словам эксперта, о подключенном автоплатеже можно попросту забыть. Например, при потере SIM-карты или, когда перестали пользоваться каким-нибудь сервисом.
«Один из вариантов проблемы: если настроить автоплатеж и не проверить, куда уходят деньги, а впоследствии выяснить, что реквизиты были введены неправильно, и долг копился все это время», — передает «Прайм» слова Насибулиной.
Эксперт также напомнила, что ознакомиться со списком подключенных автоплатежей можно в мобильном банке. Она добавила, что важно отличать данную услугу от подписок, оформленных на внешнем ресурсе.
Насибулина не исключила и мошенничество. Но только в том случае, если в гаджет проникнет вирус. Тогда злоумышленник сможет и автоплатежи подключить, и просто вывести с карты деньги. Узнать о списаниях помогут информационные сообщения от банка. Эксперт советует их не отключать. Также в целях безопасности можно установить антивирусную программу, уточняет газета «Известия».