Эксперт рассказал, чем грозит подключение автоплатежа

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина рассказала, что услуга автоплатежа во многих случаях безобидна, а иногда и вовсе бесполезна. Но все же с ней нужно быть внимательнее, чтобы в будущем не пришлось перекрывать большие долги.

По словам эксперта, о подключенном автоплатеже можно попросту забыть. Например, при потере SIM-карты или, когда перестали пользоваться каким-нибудь сервисом.

«Один из вариантов проблемы: если настроить автоплатеж и не проверить, куда уходят деньги, а впоследствии выяснить, что реквизиты были введены неправильно, и долг копился все это время», — передает «Прайм» слова Насибулиной.

Эксперт также напомнила, что ознакомиться со списком подключенных автоплатежей можно в мобильном банке. Она добавила, что важно отличать данную услугу от подписок, оформленных на внешнем ресурсе.

Насибулина не исключила и мошенничество. Но только в том случае, если в гаджет проникнет вирус. Тогда злоумышленник сможет и автоплатежи подключить, и просто вывести с карты деньги. Узнать о списаниях помогут информационные сообщения от банка. Эксперт советует их не отключать. Также в целях безопасности можно установить антивирусную программу, уточняет газета «Известия».