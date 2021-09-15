Эксперт раскритиковал новую линейку Apple

Специалист по мобильным устройствам и гаджетам Александр Побыванец в разговоре с Lenta.ru высказался о новой линейке гаджетов, представленной Apple. По его мнению, она не сильно отличается от предыдущих.

На традиционной осенней презентации компания представила новые смартфоны, планшеты iPad и часы Apple Watch. По словам эксперта, функционально новые гаджеты не сильно отличаются от своих предшественников. Это может быть связано с тем, что компания зашла в тупик и не знает, что ей предложить пользователю. С другой стороны, возможно, что компания просто не готова идти на риски во время кризиса.

«Сильного желания перейти на IPhone 13 после 12 не возникает. В целом, обновление носит косметический характер. Они заявили об увеличении производительности по сравнению с устройствами на андроиде, хотя логичнее было бы сравнение с собственными моделями. Конечно, самым интересным здесь кажется IPhone 13 Pro Max, где появилась новая, улучшенная камера. Остальные модели от IPhone 12 отличаются разве что расположением модулей, то есть, если вы возьмете в руки последнюю модель, окружающие узнают об этом только благодаря камерам», — отметил эксперт.