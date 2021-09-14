Эксперт прокомментировал выход iPhone 13

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков прокомментировал выход iPhone 13, презентация которого должна состояться 14 сентября в 20:00 по московскому времени. По его словам, прорыва от компании Apple не будет, однако у нее есть целая армия поклонников. Об этом сообщило ИА НСН.

У продукции компании Apple становится лучше процессор, экран, аккумуляторная батарея, новое усовершенствованное программное обеспечение, которое позволяет более быстро реагировать на команды пользователя. Однако сейчас вряд ли стоит ждать какого-то технологического прорыва, будут лишь точечные изменения, отметил эксперт.

По его словам, менять телефон каждый год нет смысла, учитывая его стоимость. За 2-3 года аппарат точно не придет в «уныние», если его не ломать, добавил Кусков.