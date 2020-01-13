Эксперт прокомментировал повышение тарифов на сотовую связь

«Дело в том, что сейчас операторы связи — это тот бизнес, который требует большей регуляции со стороны государства. Потому что тема информационной безопасности сейчас во главе любого нового процесса, проекта. Но при этом у операторов связи мало новых форм для заработка, поэтому они диверсифицируются, идут в сторону интернета вещей, разных промышленных сотрудничеств с производителями „железа“ для бизнес-потребления, государственного потребления или такого большого пользовательского», — объяснил Щельцин.

Эксперт отметил, что затраты «увеличиваются в связи требованиями регулятора по выполнению всех норм», и пока все принимаемые операторами меры не дают возможности их покрыть.

Одной из таких мер аналитик назвал повышение стоимости старых тарифов, когда «оператор предлагает новые конфигурации».

Ранее сотовый оператор «Мегафон» сообщил о повышении тарифов на услуги связи с 13 января. Дата изменения стоимости у «Билайна» — 16 января.

Операторы связи объяснили, что стоимость повышается из-за роста потребления услуг абонентами, а также расходов на исполнение требований российского законодательства и развитие инфраструктуры.

Ранее президент Ассоциации региональных операторов связи Юрий Домбровский дал комментарий «360» о том, как можно избежать роста цен на связь.