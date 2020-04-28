Эксперт прокомментировал идею регистрации смартфонов

По его словам, «основной вопрос — кто будет платить за этот банкет?». Также, считает Кусков, непонятно, кто будет все это контролировать.

«Было бы правильно, если государство взяло на себя создание этой единой базы, ей должен кто-то руководить, ее должен кто-то вести, предоставлять какие-то данные, записывать туда», — считает он.