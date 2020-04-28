28 апреля 2020, 16:15
Эксперт прокомментировал идею регистрации смартфонов
Регистрировать смартфоны в общей базе нужно было 10 лет назад, сейчас это не имеет особого смысла. Так считает генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
По его словам, «основной вопрос — кто будет платить за этот банкет?». Также, считает Кусков, непонятно, кто будет все это контролировать.
«Было бы правильно, если государство взяло на себя создание этой единой базы, ей должен кто-то руководить, ее должен кто-то вести, предоставлять какие-то данные, записывать туда», — считает он.