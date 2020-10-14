Эксперт прокомментировал быстрый полет ракеты «Союз МС-17»

Он пояснил, что раньше космонавты доставлялись к космической станции более долгим путем. Потом появился более короткий способ доставки. Цуканов пояснил, что предыдущий показатель был равен пяти часам, и это тоже был рекорд. В этот раз на полет ушло три часа.

«Я надеюсь, что мы когда-нибудь начнем строить заводы по производству космических кораблей, сборочной техники для дальних космических перелетов, например, так называемые ТНК (тяжелые межпланетные корабли)», — рассказал эксперт.

По его словам, в этом случае пригодилась бы высокая скорость перелетов, так как рабочих и грузы было бы необходимо регулярно доставлять на орбиту.

Ранее стало известно, что пилотируемый корабль «Союз МС-17» достиг Международной космической станции (МКС) и установил рекорд. На полет ему понадобилось три часа и три минуты.

Пуск «Союза» произошел в 08:45 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур. Обычно полет занимает около шести часов. Но 14 октября корабль впервые прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме.