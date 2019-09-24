Эксперт проекта Wylsacom Media объяснил высокие цены на Mi Mix Alpha

Александр Побыванец считает, что с помощью Mi Mix Alpha представители Xiaomi решили продемонстрировать свои возможности. По его словам, китайская компания показала то, чего не показывали другие производители.

«Высокой ценой они сразу пытаются дистанцироваться в дорогой сегмент и отделить продукт от других устройств Xiaomi. У телефона, безусловно, интересные характеристики», — объяснил эксперт.

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Он объяснил, что речь идет о большом экране, который занимает 180,6% корпуса, а также передовой камере с разрешением 108 мегапикселей.

«Понятно, что пока устройство вызывает больше вопросов — как оно будет работать на холоде, как держать заряд и так далее. Пока это слишком необычный продукт для рынка, и к нему будут присматриваться. Возможно, это попытка Xiaomi выйти в другой сегмент», — сказал Александр Побыванец.

Он отметил, что пока не видит предпосылок к тому, что смартфон будет пользоваться популярностью.