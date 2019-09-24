  • Эксперт проекта Wylsacom Media объяснил высокие цены на Mi Mix Alpha

    24 сентября 2019, 17:28

    Анастасия Карпеева

    Специалист проекта Wylsacom Media Александр Побыванец объяснил высокую стоимость смартфона Mi Mix Alpha от китайской компании Xiaomi. Цена новинки составила 180 тысяч рублей. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.

    Александр Побыванец считает, что с помощью Mi Mix Alpha представители Xiaomi решили продемонстрировать свои возможности. По его словам, китайская компания показала то, чего не показывали другие производители.

    «Высокой ценой они сразу пытаются дистанцироваться в дорогой сегмент и отделить продукт от других устройств Xiaomi. У телефона, безусловно, интересные характеристики», — объяснил эксперт.

    Xiaomi презентовала необычный смартфон. Экран покрывает его целиком

    Подробнее

    Он объяснил, что речь идет о большом экране, который занимает 180,6% корпуса, а также передовой камере с разрешением 108 мегапикселей.

    «Понятно, что пока устройство вызывает больше вопросов — как оно будет работать на холоде, как держать заряд и так далее. Пока это слишком необычный продукт для рынка, и к нему будут присматриваться. Возможно, это попытка Xiaomi выйти в другой сегмент», — сказал Александр Побыванец.

    Он отметил, что пока не видит предпосылок к тому, что смартфон будет пользоваться популярностью.