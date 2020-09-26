Эксперт предупредил о рисках при застревании карты в банкомате

Если карта застряла в банкомате, лучше не доставать ее самостоятельно. Нужно вызвать специалистов, позвонив по номеру, который указан на самом банкомате.

«Чтобы получить эту же карту без перевыпуска, необходимо прийти в отделение банка с удостоверением личности. После всех необходимых процедур карту вернут клиенту», — рассказал генеральный директор компании «АТМ Альянс» Денис Кучаев агентству «Прайм».

Эксперт уверен, что достать карту самостоятельно не получится. Реджект-отсек расположен слишком далеко, до него не дотянуться даже с помощью подручных средств. Пользователь лишь испортит сам банкомат и включит сигнализацию. Только его могут обвинить в попытке взлома, а это уже статья Уголовного кодекса.

Ранее стало известно, что через банкоматы «Сбера» можно будет заказать еду и вызвать такси. Идентификацию в таком устройстве можно пройти через биометрию. Деньги будут выдавать с помощью голосовых команд. Также банкомат получил новый современный дизайн — он будет очень тонким и металлического цвета.