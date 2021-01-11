Эксперт предупредил о рисках безопасности при свободном скачивании программ

По мнению Дурова, iOS опаснее Android, поскольку операционная система от Apple может полностью ограничить доступ к используемым приложениям.

«Если говорить о регулировании, то Apple и Google примерно однотипно подходят к этому процессу. Контроль у них не сильно отличается. Что касается возможностей платформы, то для Android доступна прямая установка программ», — обратил внимание Рябинин.

Он заметил, что свободное скачивание программ чревато рисками для безопасности смартфона и личных данных. Получается, что владелец устройства жертвует безопасностью в пользу свободы.