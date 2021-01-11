11 января 2021, 16:46
Эксперт предупредил о рисках безопасности при свободном скачивании программ
Руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин обсудил с радио Sputnik призыв создателя Telegram Павла Дурова переходить с iOS на Android.
По мнению Дурова, iOS опаснее Android, поскольку операционная система от Apple может полностью ограничить доступ к используемым приложениям.
«Если говорить о регулировании, то Apple и Google примерно однотипно подходят к этому процессу. Контроль у них не сильно отличается. Что касается возможностей платформы, то для Android доступна прямая установка программ», — обратил внимание Рябинин.
Он заметил, что свободное скачивание программ чревато рисками для безопасности смартфона и личных данных. Получается, что владелец устройства жертвует безопасностью в пользу свободы.