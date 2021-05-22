Эксперт предупредил о многочисленных мошенниках на сайтах знакомств

Сайты знакомств представляют для пользователей особую опасность, так как на них процент мошенников намного выше среднего по Сети. Преступления ими совершенные можно условно разделить на две категории, связанные с уязвимостями ПО и человеческим фактором.

Как сообщил агентству экономических новостей «Прайм» партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов, речь идет о несовершенстве дейтингового софта и социальной инженерии.

В приложениях знакомств существует аутентификация с паролем и защита от взлома. Сейчас используются все более совершенные системы, но учесть все и сразу невозможно. Сервисы постоянно улучшаются, но любое нововведение дает большее пространства для уязвимостей.

«Взломав аккаунт, преступник получает большое количество данных о вас, вашем местоположении, интересах и приватную информацию для последующих преступлений и вероятного шантажа», — говорит Мясоедов.

Есть и другая тактика. Мошенники находят собеседника, начинают с ним переписываться и втираются в доверие. Преступник получает конфиденциальные данные. Он может договориться о встрече в реале, где может произойти преступление. Попросить денег для каких-то нужд или организовать ограбление раскрытого места жительства.

«Лучшей защитой от подобных рисков на сайтах знакомств являются холодный разум и аккуратность. Помните, что собеседник может преследовать корыстные, преступные интересы или даже не являться тем, за кого себя выдает», — заключил эксперт.

В апреле компания Group-IB рассказала о новом виде мошенничества, появившемся в Сети. Мошенники имитируют Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), просят пройти платный опрос, но вместо денег дают ссылки на порталы знакомств и другие подозрительные сайты.