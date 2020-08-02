Эксперт посоветовал класть телефон экраном вниз

По словам эксперта, у большинства современных смартфонов камера выступает над корпусом, «что связано с количеством линз в объективе». Поэтому «класть телефон лицом вниз более разумно, так как защиты для экрана придумано много вариантов». А вот для камер защитных приспособлений пока встречается не так много.

Если следовать этой рекомендации, то камера меньше поцарапается. Кроме того, дисплей будет меньше нагреваться.

Большинство владельцев смартфонов после покупки наклеивают на гаджеты бронестекло или защитную пленку. Стекло позволяет защитить экран от царапин и трещин при падении. Поэтому класть смартфон на экран безопасно, заключил собеседник агентства.

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