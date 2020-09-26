Эксперт посоветовал, как вести разговор с абонентом с неизвестным номером

Если вам позвонил абонент с неизвестного номера, даже если он назвался работником банка, ему нельзя сообщать никакую конфиденциальную информацию. В том числе, паспортные данные, коды из СМС, номера банковских карт, и тем более, CVC-коды.

Об этом агентству экономических новостей «Прайм» рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов. Он напомнил, что есть распространенная городская легенда, что нельзя говорить «да!», когда отвечаешь на звонок. Якобы мошенники могут записать разговор, пройти голосовое подтверждение личности и оформить на себя кредит или сделать перевод денег.

«Но на самом деле для всех серьезных операций требуется двухфакторная аутентификация, и тут злоумышленнику потребуется еще как минимум владеть вашим номером телефона», — объяснил эксперт.

Он добавил, что использование заранее записанных в разговоре с оператором фраз принесет злоумышленникам мало пользы. Но Куканов предупредил, что кодовое слово и фразу «я подтверждаю» все-таки лучше никому не говорить.

«Теоретически мошенники могут смонтировать утвердительные ответы с другими репликами и потом шантажировать этим монтажом. На практике, однако, это крайне маловероятный и легко опровергаемый сценарий», —подытожил он.

Ранее партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов заявил, что в случае проведения серьезного расследования спецслужбы смогут получить доступ к любым личным данным гражданина.