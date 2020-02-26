    26 февраля 2020, 11:34

    Эксперт пояснил, как «умная» колонка может навредить своему владельцу

    Ольга Ситникова

    Член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко подчеркнул, что «умные» колонки могут оказаться опасными для их пользователей. Об этом сообщило радио Sputnik.

    По информации РИА ФАН, Токаренко уточнил, что динамик такой колонки может использоваться и как микрофон.

    «Все звуки в помещении могут быть записаны. Про эту функцию вспоминают очень редко, но она есть. Поэтому любая „умная“ вещь будет следить за тем, кто ей пользуется, если это заложено программой», — пояснил эксперт.

    По словам специалиста, в секретных функция «умных» устройств разобраться непросто. Он отметил, что даже кнопка, которая отключает микрофон, не всегда может помочь. Токаренко заявил, что чаще всего записывать звуки хотят рекламщики: «Таргетированная реклама — это наиболее быстро оборачиваемые деньги».

    «Вторые платят спецслужбы. Третьи — преступники. Вопрос в том, кто из них будет платить за информацию. У всех троих есть деньги, есть возможности и есть желание», — рассказал он.

    Чтобы сократить риск неприятностей, специалист посоветовал выбирать известные марки с сертификатами для продажи в России.