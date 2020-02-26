Эксперт пояснил, как «умная» колонка может навредить своему владельцу

По информации РИА ФАН, Токаренко уточнил, что динамик такой колонки может использоваться и как микрофон.

«Все звуки в помещении могут быть записаны. Про эту функцию вспоминают очень редко, но она есть. Поэтому любая „умная“ вещь будет следить за тем, кто ей пользуется, если это заложено программой», — пояснил эксперт.

По словам специалиста, в секретных функция «умных» устройств разобраться непросто. Он отметил, что даже кнопка, которая отключает микрофон, не всегда может помочь. Токаренко заявил, что чаще всего записывать звуки хотят рекламщики: «Таргетированная реклама — это наиболее быстро оборачиваемые деньги».

«Вторые платят спецслужбы. Третьи — преступники. Вопрос в том, кто из них будет платить за информацию. У всех троих есть деньги, есть возможности и есть желание», — рассказал он.

Чтобы сократить риск неприятностей, специалист посоветовал выбирать известные марки с сертификатами для продажи в России.