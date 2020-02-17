17 февраля 2020, 14:40
Эксперт поделился способом обезопасить себя от телефонных мошенников
Денис Кусков, глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily, в эфире НСН рассказал, как не попасть в телефонные базы мошенников.
«Необходимо соблюдать технологическую гигиену, то есть не заходить на сайты, которые не внушают вам доверия, а также получать письма и переходить по ссылкам только от тех людей, которые вам известны. Потому что при переходе вы цепляете какой-то вирус, или какая-то информация становится доступна третьим лицам», — заявил эксперт.
Кусков сказал, что к телефонному спаму прибегают небольшие компании.
По словам специалиста, встроенными кодами должны заниматься антивирусы. Необходимо узнать позволяют ли приложения, устанавливаемые на смартфоны, отлавливать подобные вещи и предупреждать пользователя об опасности перехода на такой ресурс.