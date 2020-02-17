Эксперт поделился способом обезопасить себя от телефонных мошенников

«Необходимо соблюдать технологическую гигиену, то есть не заходить на сайты, которые не внушают вам доверия, а также получать письма и переходить по ссылкам только от тех людей, которые вам известны. Потому что при переходе вы цепляете какой-то вирус, или какая-то информация становится доступна третьим лицам», — заявил эксперт.

Кусков сказал, что к телефонному спаму прибегают небольшие компании.

По словам специалиста, встроенными кодами должны заниматься антивирусы. Необходимо узнать позволяют ли приложения, устанавливаемые на смартфоны, отлавливать подобные вещи и предупреждать пользователя об опасности перехода на такой ресурс.