Технологии 18 ноября 2022, 14:12 Эксперт по цифровым технологиям Магомедов рекомендовал не использовать гаджеты при подзарядке Unsplash

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Заведующий кафедрой РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал, что пользоваться смартфоном, когда он заряжается, следует с осторожностью. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

Эксперт рассказал, что гаджеты, стоящие на зарядке, нагреваются. Особенно, если они в защитном чехле. Если их активно при этом использовать, могут случиться перегрев и поломка.

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«Рекомендую не запускать во время подзарядки слишком много приложений или „тяжелое“ программное обеспечение, например, 3D-игры, которые нагревают аппарат и в обычном состоянии», — пояснил Магомедов и добавил, что в крайнем случае смартфон может даже взорваться.

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Также он отметил важность использования качественных зарядных устройств, чтобы не навредить телефону. Следует выбрать оригинальный блок питания, который подходит конкретной к вашей модели. Если этого не сделать, может произойти повреждение микросхемы смартфона.

Магомедов напомнил, что при использовании заряжающегося гаджета не стоит контактировать с водой, иначе можно получить удар тока.

«Не рекомендуется трогать смартфон во время приготовления пищи, уборки, в принципе влажными руками», — заключил эксперт.