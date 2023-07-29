Технологии 29 июля 2023, 10:31 Эксперт по цифровой безопасности Манн предложила проводить верификацию посетителей ресторана по биометрии

Читать 360tv в

Чтобы упростить жизнь россиян и сделать менее легкой мишенью для мошенников, нужно более широко внедрять использование биометрии. Таким мнением с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» поделилась эксперт по цифровой безопасности Юлия Манн.

По ее словам, это позволит избавить людей от необходимости ношения бумажных документов, чтобы подтвердить свой возраст в ресторане. А также не позволит мошенникам украсть данные для входа в различные сервисы и приложения. Потому что отпечатки пальцев или фото в отличие от паролей красть нельзя.

Реклама

Как добавил сайт «Крым 24», эксперт предложила начать эксперимент с внедрения сканеров отпечатков пальцев или камер, распознающих лица.

Авторы: