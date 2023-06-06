Технологии 06 июня 2023, 13:38 Эксперт по телекоммуникациям Белогорцев посоветовал купить для дачи роутер со стандартом 802.11

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Выбор роутера для дачи — это непростой процесс, потому что нужно помнить сразу о нескольких факторах. Об этом радиостанции Sputnik рассказал эксперт по телекоммуникациям Михаил Белогорцев.

По его словам, важно учитывать бюджет, размер участка и доступность подключения. Например, можно выбрать прибор, который будет поддерживать SIM-карту, иметь внешние антенны и поддерживать Mesh, систему, позволяющее покрытие на больших площадях. Такой вариант подойдет владельцам просторных участков с необходимостью стабильного сигнала во всех его уголках.

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«Альтернативный вариант для покрытия „мертвых зон“ на загородном участке — это установка репитера для роутера, чтобы усилить сигнал и обеспечить более стабильное соединение. Рекомендуется покупать роутеры со стандартом не ниже 802.11(ac), или Wi-Fi 5, и с поддержкой диапазона частот 5 ГГц», — рассказал Михаил Белогорцев.

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