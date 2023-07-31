31 июля 2023, 18:50
Эксперт по мобильным устройствам Побыванец предположил, что у iPhone 15 будет более мощный аккумулятор
Обновленную модель iPhone оснастят более мощным зарядным устройством. Такое предположение высказал эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец в беседе с News.ru.
По его словам, также производители улучшат характеристики камеры и сделают тоньше рамки вокруг экрана смартфона, корпус модели выполнят из титана.
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Побыванец отметил, что корпорация Apple введет новую программируемую кнопку для быстрого запуска приложений.
Смартфоны
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