Технологии 19 апреля 2023, 16:21 Эксперт по кибербезопасности Трухачев: аферисты стали чаще использовать искусственный интеллект

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Эксперт по кибербезопасности Сергей Трухачев в разговоре с журналистами «Царьграда» заявил, что в последнее время мошенники все чаще стали использовать искусственный интеллект в мессенджерах и социальных сетях.

Самым популярным ботом ChatGPT каждый день пользуются 13 миллионов человек. По его словам, искусственный интеллект становится все более реалистичным.

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«Нейросети, которые всегда находятся в процессе самообучения, будут делать всё в автоматическом режиме. И на данный момент я даже не представляю, как с этим бороться», — процитировал «Ямал-Медиа» Трухачева.

Эксперт добавил, что искусственный интеллект стал настоящим подарком для аферистов.