Эксперт по кибербезопасности объяснил спрос на кнопочные телефоны

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал, что обычные телефоны с кнопками часто приобретают для получения sms-подтверждений от интернет-сервисов, либо же в качестве запасного устройства. Но они защищены от мошенников не больше, чем современные гаджеты. Об этом написала «Газета.ru».

«На рост числа продаж старых телефонов незначительно могло повлиять то, что их можно использовать как второй телефон, на который приходят одноразовые коды в виде sms-сообщений от различных сервисов, например от госуслуг, банков, соцсетей, почтовых сервисов», — сообщил специалист.

Но, по словам Лакуцкого, кнопочные телефоны обладают не большей защитой от кибермошенников, чем смартфоны. Своровать информацию с таких телефонов удается реже, так как старые устройства практически не содержат ничего ценного.

А вот их прослушка ничем не отличается от прослушки новых гаджетов. Там используется тот же канал передачи голоса, что на смартфоне, пояснил специалист.