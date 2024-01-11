Технологии 11 января 2024, 13:39 Эксперт по кибербезопасности Липов предупредил об опасности авторизации через «ВКонтакте»

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Многие сайты Рунета предлагают пройти авторизацию через социальную сеть «ВКонтакте», чтобы не придумывать новые логин и пароль, однако такой способ несет скрытые опасности. Об этом «Ридусу» рассказал эксперт по информационным технологиям «EdgеЦентр» Сергей Липов.

Он объяснил. что, несмотря на очевидное удобство такой авторизации, пользователь сам делает себя более уязвимым. Дело в том, что, если злоумышленники взломают страницу человека «Вконтакте», они автоматически получат доступ и к другим сайтам.

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«Авторизация через „ВКонтакте“ может быть безопасной, если вы следите за своей безопасностью и правильно управляете своими данными. Но если вы сомневаетесь, лучше выбирать более традиционные методы авторизации», — отметил эксперт.

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