Эксперт по кибербезопасности Чебышев рассказал, как выявить шпионское ПО в смартфоне

Если на телефоне установлены шпионские программы для слежки, заподозрить это можно по некоторым признакам. Об этом в разговоре с «Газетой.ru» рассказал эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

Он пояснил, что подобные программы можно условно разделить на сталкерские и шпионские. Сталкерский софт обычно проще обнаружить, и именно его используют, например, чтобы следить за партнером в паре. Чтобы обнаружить такие программы, нужно проверить разрешения приложений, так как сталкерский софт обычно использует разные разрешения, в том числе доступ к камере и микрофону, к геолокации и имеет права администратора на устройстве.

«Все эти разрешения нужны для осуществления основных функций — перехвата данных, противодействие обнаружению и удалению», — пояснил Чебышев.

Для слежки, например, за высокопоставленными лицами используются более сложные программы. Однако заподозрить, что на смартфоне стоит шпионское ПО, можно по косвенным признакам.

«Например, батарея устройства быстро разряжается, расходуется большой объем трафика, на телефоне появляется незнакомый софт, но однозначно ответить на вопрос, заражено ли устройство или нет, можно только используя специальные решения», — рассказал эксперт.