Технологии 18 апреля 2024, 15:45 Эксперт по кибербезопасности Борощук: упавшие дроны могут дать информацию о точках интереса

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Исследователь в области кибербезопасности Дмитрий Борощук рассказал, какие данные можно извлечь из упавших дронов. В таких беспилотниках содержится информация о частотных характеристиках, точках интереса и протоколах управления, отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, методология OSINT помогает раскрыть маршрут полета, ранее заложенный в контролер БПЛА. А вот установить место запуска удается лишь в половине случаев, добавил «Взгляд».

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Инструментом в этих целях выступает специализированный софт, применяемый в криминалистике. Кроме того, используются программы для конфигурирования различных летающих устройств, сообщил Борощук.