Технологии 17 апреля 2024, 13:51 Эксперт по ИИ Лупиков рассказал, что распознать голосовые дипфейки в беседе можно по речи без пауз

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Основатель стартапа — разработчика ИИ-решений для бизнеса MAIA Олег Лупиков рассказал сайту Life, что распознать голосовые дипфейки можно по речи без пауз.

По его словам, робот, в отличие от человека, имеет четкую и поставленную речь. Также важно смотреть на дыхание и интонацию. В противном случае можно перезвонить собеседнику, который просил о помощи, чтобы понять, действительно ли на проводе был он.

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Чаще всего мошенники используют следующую схему: они звонят родственникам потенциальной жертвы, записывают семпл их голоса и загружают звуковую дорожку в программу, через которую ИИ синтезирует речь. Далее аферисты отправляют голосовое сообщение в мессенджере с просьбой перевести деньги по указанному номеру, пояснил Лупиков.