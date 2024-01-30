Технологии 30 января 2024, 14:46 Эксперт по гаджетам Корнейчук объяснил феномен Nokia 1100 оптимальным соотношением цены и качества

Читать 360tv в

Мобильный телефон Nokia 1100, выпущенный в 2003 году, стал самым продаваемым в истории. Его феномен объяснил НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

По его словам, производители тогда создали идеальный телефон, отвечающий всем потребностям пользователя. У него была адекватная цена, качество проверенной компании и понятный интерфейс.

Реклама

«Nokia 1100 появилась тогда, когда покупатель нуждался не в самом дорогом, но качественном телефоне от проверенного бренда с логичным интерфейсом. Nokia предоставила такой сбалансированный вариант в лице Nokia 1100», — объяснил эксперт.

Авторы: