Технологии 19 марта 2024, 16:53 Эксперт по энергетике Листовский: постоянное подключение ноутбука к электросети ускоряет износ батареи

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Генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский в беседе с изданием Pravda.Ru напомнил россиянам, что постоянное подключение ноутбука к электросети ускоряет износ его батареи. Однако это касается далеко не всех моделей.

Эксперт пояснил, что дорогой брендовый ноутбук сам защищает аккумулятор, если он постоянно включен в розетку.

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«Некоторые модели регулируют зарядку аккумулятора, а некоторые не регулируют. Понятно, чем дороже модель, тем она продвинутее», — добавил Листовский.

Батареи должно хватить на три года пользования ноутбуком. С постоянно включенным в розетку проводом она изнашивается за два года.