Технологии 03 апреля 2024, 12:01 Эксперт по электронике Шелепин заявил, что поломка на заводах TSMC на Тайване вызовет дефицит продукции по всему миру

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После серии мощных землетрясений в Тайване из строя вышли заводы TSMC, откуда руководство сейчас эвакуирует сотрудников, и это может спровоцировать серьезную нехватку дорогих чипов и электроники по всему миру. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал руководитель научного направления «Микроэлектроника» Института нанотехнологий и микроэлектроники РАН Николай Шелепин.

По его словам, у произошедшего будут очень масштабные последствия. Первое, что ощутит сфера, — это нехватка полупроводниковых микросхем. Это вызовет их подорожание и, как следствие, взлетят цены на смартфоны и другие гаджеты.

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«Грозит дефицит чипов для искусственного интеллекта, что самое модное. То, что стояло в процессе, уйдет в брак, но это не самое страшное по сравнению с поломкой оборудования», — отметил эксперт.

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