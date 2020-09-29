Эксперт по экологии рассказал о самых надежных обогревателях

Эксперт по экологии, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцов рассказал о самых надежных обогревателях.

Он отметил, что хорошим вариантом для жилого помещения является масляный обогреватель. Инфракрасные устройства в доме лучше не использовать, сообщило радио Sputnik.

«Инфракрасные потолочные обогреватели не подходят для жилых помещений: они нагревают голову человеку, и мозг посылает сигнал в тело, что уже тепло, хотя на самом деле в помещении холодно, человек может простудиться», — пояснил специалист.

Ястребцов рассказал, что масляные обогреватели контролируют температуру в помещении, вовремя отключаются, у них есть разные степени нагрева. По его словам, такие приборы наиболее современные. Некоторые говорят, что якобы они взрываются. На самом деле это было свойственно дешевым китайским обогревателям в 1990-е годы. В настоящий момент техника в разы надежнее.

Эксперт напомнил, что в этих приборах предусмотрены регуляторы. Нельзя допускать перегрева помещения. В зимнее время нужно удерживать температуру на уровне 23 градусов.