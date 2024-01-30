Технологии 30 января 2024, 16:22 Эксперт по безопасности Власов напомнил об опасности отправки паспортных данных в мессенджерах

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Не стоит пересылать в мессенджере фотографии своего паспорта или просто его данные, потому что данные могут украсть. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.

Он напомнил, что мессенджеры нередко взламывают. А, имея в распоряжении паспортные данные человека, можно сдать обладателем незаконно взятого кредита. Кроме того, после отправки фото карты мошенники могут начать совершать с помощью нее покупки.

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«Если вы все же кому-то отправили персональные данные, то удалите сообщение. И попросите того, кто это получил, сделать так же», — посоветовал эксперт.

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