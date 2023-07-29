Технологии 29 июля 2023, 10:31 Эксперт по безопасности Роскачества Кузьменко рекомендовал использовать разные пароли

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Не стоит использовать один и тот же пароль для входа во все системы и приложения, потому что он легко может оказаться в свободном доступе, а информация пользователя — под угрозой. Об этом «Газете.Ru» рассказал начальник направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Он объяснил, что утечка паролей — явление частое. Поэтому нужно придумать комбинацию и видоизменять ее. Например для приложений наивысшего приоритета цифры и специальные знаки вставлять в середину, для второго уровня важности — в начало, для остальных — в конце. Как добавил «Взгляд», это поможет защитить себя и не забыть пароль.

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