Эксперт по безопасности рассказал, кто раскрывает мошенникам личные данные россиян

Стало известно о новом способе, благодаря которому мошенники воруют личные данные российских пользователей. Об этом агентству «Прайм» сообщил Вячеслав Касимов, руководитель департамента информационной безопасности МКБ.

Как ни странно, люди сами чаще всего рассказывают слишком многое о себе в беседе с незнакомцами. Поэтому мошеннику остается только направить жертву в нужное русло диалога. А для этого они пользуются роботами или методами социальной инженерии.

Последние в случае злоумышленников представляют собой психологические манипуляции. Человек, который на них ведется, оказывается во власти мошенника и может ненароком раскрыть конфиденциальную информацию о себе. Часто для этого преступники используют роботы, потому что так устроена человеческая психология — искусственному интеллекту жертва доверится больше.

«Усыпляя бдительность, мошенники используют подмену номера, более того, сегодня они научились подменять номер дважды, в результате чего настоящий номер не может определить даже сотовый оператор», — рассказал Касимов.

Помимо этого, небольшие онлайн-магазины тоже могут стать мишенью злоумышленников. Если такие предприятия не сильно беспокоятся о защите клиентских данных, при большом желании их могут заполучить мошенники. Однако здесь им все равно понадобится «помощь» самого человека — без дополнительных сведений заполучить конфиденциальную информацию не получится.

При этом есть способ, который поможет исправить неприятные последствия мошеннических действий. Юрист Алексей Караванский рассказал, как заставить злоумышленников вернуть деньги.