Эксперт по безопасности посоветовал россиянам идти в полицию после слива данных Oriflame

Россияне, чьи паспортные данные стали добычей хакеров после взлома Oriflame, не смогут ничего предпринять, если не обратятся в полицию и не докажут нанесенный ущерб. Об этом «360» сообщил специалист по информационной безопасности «Ростелеком-Солар» Олег Седов.

На одном из хакерских форумов в Сети выставили на продажу базу с персональными данными более 1,3 миллиона российских клиентов компании Oriflame. База содержит сканы паспортов, которыми злоумышленники могут воспользоваться для оформления микрокредитов и в других преступных целях.

Россияне, чьи данные оказались слиты в Сеть, могут подать заявление в полицию. Но для этого потребуется доказать нанесенный ущерб, иначе по законодательству ничего предпринять нельзя.

«Закон есть, но пока нет заявления, по которому нужно подтвердить ущерб и что он именно по этой причине наступил, ничего сделать будет нельзя», — объяснил Седов.

Для Oriflame хакерская атака чревата имиджевыми потерями. Утечка данных — это репутационные риски. И теперь компании придется приложить усилия к пиар-активности, чтобы восстановить репутацию. Это тоже выльется в затраты и времени, и денег.

«У нас очень многие ценности из категории нравственных — такие, как репутация, этика, — они перешли в категорию экономических. От них зависит уже успех того или иного бизнеса, репутация компании, конкретного человека, руководителя и прочее», — отметил специалист.

Основная причина таких утечек — человеческий фактор. По мнению Седова, в случае с Oriflame к этому тоже могла привести чья-то ошибка.