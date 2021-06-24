Эксперт перечислил вымирающие профессии

Технологии развиваются стремительно, и уже скоро многие работы, которые сейчас выполняют люди, перейдут к машинам. Исполнительный директор iMARS Communications Александр Ревский рассказал «Газете.ru», представителей каких профессий заменят роботами в первую очередь.

Наибольшие перемены произойдут в сфере услуг — уже сейчас развиваются магазины самообслуживания, поэтому есть вероятность, что постепенно исчезнет профессия продавца. Курьеров заменят дроны. Вместо водителей такси будут беспилотные машины.

Но также под угрозой, например, копирайтеры и переводчики — с их задачами уже учатся справляться нейросети, написал сайт kp.ru.

Пока что остаются незаменимыми профессии, связанные с навыками использования эмоционального интеллекта.

«Исследования Оксфордского и Стэнфордского университетов показывают, что успех человека в ближайшей перспективе на 80% зависит не от Hard Skills (технических навыков), а от Soft Skills (личностные качества, позволяющие выстраивать коммуникацию с другими людьми). Из наиболее важных стоит отметить креативное мышление, управленческие навыки, ведение переговоров, то есть все то, что связано с анализом и оценкой эмоционального фона и восприятия других людей. В этих направлениях ИИ пока существенно отстает», — сказал эксперт.