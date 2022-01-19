Эксперт Павел Сумцов назвал причины зависания смартфона

Частое «подвисание» смартфона может быть связано с ошибками в работе операционной системы. Об этом «Газете.ru» рассказал редактор направления гаджеты «Ситилинк Журнала» Павел Сумцов.

Если гаджет сильно тормозит или у него не работает камера, первое что нужно сделать — перезагрузить телефон.

«Если это не помогло, сделайте резервную копию, сбросьте смартфон до заводских настроек и обновите версию операционной системы. Получится „чистый“ смартфон с последней версией системы. А данные восстановите с помощью копии», — сказал Сумцов.

Он добавил, что все крупные обновления лучше устанавливать со сбросом настроек до заводских. Это поможет избежать ошибок в работе смартфона.