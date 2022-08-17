Эксперт Паршин объяснил, в чем преимущество новейшего комплекса разведки 1К144-Е

Начальник сектора АО «Концерн «Созвездие» Максим Паршин рассказал о преимуществах новейшего комплекса разведки 1К144-Е, который был представлен на форуме «Армия-2022». Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

По словам эксперта, этот комплекс способен передавать информацию на глубину до 45 километров и работать не менее 30 суток от одного элемента питания.

«Он рассекречен в этом году, и вы имеете возможность впервые увидеть его на этой выставке, эксклюзивно для вашего телеканала. Способен определять передвижение техники и живой силы противника, передавать информацию на глубину до 45 километров», — отметил Паршин.

Комплекс проводит подсчеты обнаруженных объектов, определяет направление движения, классифицирует их по классу техники «колесо-гусеница», а также определяет вооруженных людей.