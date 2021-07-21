Эксперт оценил возможный запрет на анонимные криптокошельки

Еврокомиссия предложила запретить использование анонимных криптовалютных кошельков. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев прокомментировал данное предложение. По его словам, мера является целесообразной, однако ее осуществление может занят годы. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Реализовать данную инициативу будет достаточно проблематично: чтобы обеспечить идентификацию владельцев и провести их верификацию потребует значительного времени, ресурсов и дополнительных юридических норм», — отметил эксперт.

Он заявил, что давление на рынок криптовалют ожидаемо, так как с помощью данных платформ происходит отмывание денег. По его словам, необходимо создать прозрачную систему. Однако сделать это довольно сложно, так как подобная инициатива потребует больших финансовых затрат.