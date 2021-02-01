Эксперт оценил вероятность отключения России от глобальной Сети

Накануне об опасности отключения РФ от глобального интернета заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Интернет, как известно, появился в определенное время и, безусловно, ключевые права на управление — в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти», — пояснил Медведев.

Он уточнил, что в нашем государстве принят закон о российском сегменте интернета. Если будет нужно, он вступит в силу. Как считает Токаренко, технически отключить РФ от Сети не так трудно.

«Основные каналы, которые ведут из России за рубеж, это три магистральных канала, отключить их никаких проблем не представляет. Более мелкие каналы, конечно, будут существовать, но нормального трафика они не дадут», — отметил специалист.

По мнению Токаренко, осуществятся такие планы или нет, будет зависеть от политической тактики. В настоящий момент у России стоит задача по созданию полноценного отечественного аналога широко используемой Сети.