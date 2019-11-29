Эксперт оценил украинскую ракету «Нептун»

Эксперт уточнил, что это «противокорабельная ракета, которая может наводиться на надводные цели». По словам Сивкова, при соблюдении определенных условий «Нептун» действительно опасен, однако Украина еще не может полноценно применить его потенциал.

«При достаточном залпе, они могут уничтожить любой наш корабль и мосты. Но если ракет в залпе будет недостаточно, они будут сбиты и не дойдут до цели. А вот носителей этих ракет у Украины совсем немного. Обеспечить необходимый состав залпа им проблематично. Так что не стоит нам сильно волноваться. Но надо понимать, что отслеживать развитие этого оружия и оснащение ВСУ этим оружием необходимо, потому что оно будет представлять реальную угрозу для нас», — пояснил он.

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Сивков предположил, что «Нептун» — это модернизированная ракета Х-35. Ее приняли на вооружение еще в СССР.

«Они ее просто модернизировали с помощью американских специалистов, которые проводили модернизацию „Гарпуна“. Довели до современных стандартов по дальности стрельбы. А вот что касается возможности поражения целей, головки самонаведения, там все осталось на уровне СССР. Не исключено также, что американцы просто дали им свой „Гарпун“», — заявил Сивков.