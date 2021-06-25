Эксперт оценил систему распознавания силуэтов автомобилей и людей

В компании Ntechlab заявили, что МВД запустило в пяти регионах России систему распознавания силуэтов автомобилей и людей. Специалист по IT-безопасности Дмитрий Артимович рассказал News.ru, как будет работать эта система, а в каких случаях окажется бесполезной.

По мнению специалиста, система вряд ли будет играть решающую роль в расследовании преступлений и наложении штрафов. Он отметил, что в суде нельзя заявить, что преступление совершено человеком на автомобиле «с похожим силуэтом».

«Как это будет выглядеть: камера засекла силуэт машины, похожей на вашу, и оштрафовала? Такого нет у нас в законе. У нас есть привязка к номеру или формулировка о том, что номер нечитаемый», — сказал эксперт.

По мнению Артимовича, система не обладает достаточной детализацией, чтобы определить, например, машину. Будет много ошибок — ведь многие машины похожи по силуэту. Однако искать разыскиваемых людей с ее помощью будет можно. Но здесь тоже есть нюансы.

«Силуэт меняется — люди ходят в пуховиках и так далее. Я думаю, камеры можно попробовать для поиска, особенно если человека очень нужно найти и не получается, а так у системы будет много ложных результатов», — считает эксперт.