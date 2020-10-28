28 октября 2020, 20:54
Эксперт оценил презентацию украинской БМП «Кевлар-Е»
Военный эксперт Юрий Кнутов обсудил с «ПолитЭкспертом» новую украинскую боевую машину пехоты «Кевлар-Е».
Кнутов выразил уверенность, что эта боевая машина даже после обновления не сможет отвечать нынешним требованиям, поскольку она бессильна против современных противотанковых ракет.
По мнению специалиста, у данной разработки лишь одна, политическая цель — поднять упавший рейтинг лидера Украины Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа».